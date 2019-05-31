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РИА Новости

В Китае вступили в силу новые пошлины на американские товары

Вчера, 19:43
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПекин
Пекин
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Новые повышенные пошлины Китая на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов вступили в силу, мера стала ответом на решение американских властей повысить пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов, несмотря на оптимистичные заявления сторон о прогрессе в торговых переговорах.
Разница во времени между Москвой и Пекином составляет пять часов, на данный момент в китайской столице уже наступило первое июня.
Пошлины на китайские товары были повышены с 10 до 25% 10 мая этого года, при этом президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.
Согласно обнародованному министерством финансов Китая списку, в качестве контрмеры Китай c 1 июня вводит пошлины в размере 25% на 2493 наименований товаров, 20% - на 1078 наименований, 10% - на 974 категории, ещё на 595 наименований пошлина останется прежней в размере 5%.
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Минфин Китая подчеркнул, что повышение пошлин со стороны США стало неблагоприятным шагом, который наносит вред интересам обеих сторон и идёт вразрез с ожиданиями международного сообщества. Повышение же Китаем пошлин на ряд импортируемых из США товаров, по заявлению того же минфина, стало ответом на торговый протекционизм и политику односторонних действий Вашингтона, действия которого привели к эскалации торгового конфликта.
Глава Минфина США Стивен Мнучин, выступая в конгрессе, заверил, что американская администрация сделает все возможное для того, чтобы американские потребители пострадали как можно меньше от введения новых пошлин против китайских продуктов.
При этом официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя последнее развитие событий в торгово-экономическом конфликте сторон, выразил надежду, что желание США вернуться за стол переговоров по торгово-экономическим вопросам является искренним.
"Наши двери для диалога открыты, но переговоры должны быть со смыслом и искренними. Взаимовыгодное соглашение должно основываться на принципах взаимоуважения, поэтому мы надеемся на то, что желание США вернуться за стол переговоров является искренним", - заявил Лу Кан.
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Китай и США уже почти год пытаются урегулировать торгово-экономический конфликт, начавшийся почти в июле прошлого года, когда в силу вступили первые повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.
В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.
Стороны так и продолжали угрожать друг другу дальним повышением пошлин, пока лидеры двух государств в декабре прошлого года не договорились о перемирии на три месяца и начале переговоров. Десять раундов стороны держались, уверенно твердили о прогрессе и даже перенесли сроки повышения пошлин, однако накануне последнего раунда переговоров президент США заявил, что Китай отступает от договорённостей, поэтому повышенные пошлины США все-таки вступят в силу. Тем не менее, стороны продолжают диалог и заявляют о надеждах договориться.
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