Путин поручил изучить вопрос увеличения квоты иностранцам на учебу в Россию

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения ежегодной квоты на обучение иностранных студентов, чтобы количество иностранцев, обучающихся в российских вузах, увеличилось не менее чем в два раза.

Перечень поручений по итогам встречи с Советом законодателей, состоявшейся 24 апреля, опубликован на сайте Кремля в пятницу.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы... о целесообразности увеличения ежегодной квоты на образование в Российской Федерации иностранных граждан, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, получаемое в образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в целях реализации стратегической задачи по увеличению не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях", - говорится в поручениях Путина.

Также Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер по расширению возможностей для получения иностранными гражданами и соотечественниками, проживающими за рубежом, общего образования на русском языке в странах СНГ.

Кроме этого, президент поручил правительству рассмотреть вопрос о совершенствовании правового регулирования деятельности малокомплектных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая определение критериев их сохранения.