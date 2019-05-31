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РИА Новости

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

Вчера, 19:36
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Респонденты благодаря новой методике проведения опроса более четко отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом, сообщил РИА Новости глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. По данным последнего исследования, Владимиру Путину доверяют более 70% россиян.
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике. По словам Федорова, раньше респондентам задавали два вопроса: "Как вы оцениваете работу Владимира Путина на посту президента?" и "Назовите 4-5 российских политиков, кому бы вы доверили решение вопросов государственной важности". В новом опросе добавили еще один вопрос: "Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Владимиру Жириновскому?"
"Более точный, более прямой (показатель). Мы исключаем такой фактор, как припоминание. Дело в том, что у нас президентские выборы год назад прошли, следующие через пять лет, политика, по крайней мере внутренняя политика, не в фокусе внимания россиян. Их заботят совсем другие вещи, прежде всего цены, доходы, высокооплачиваемые рабочие места, состояние здравоохранения, образования", - сказал Федоров.
Он рассказал, что около половины опрошенных вне периода выборной кампании обычно говорят, что они политикой не интересуются.
"Поэтому когда мы просим все-таки их что-то про политику сказать, первое, что они делают, это стараются припомнить, синхронизироваться, что вообще в политике происходит. Ну а когда мы лобовой вопрос задаем прямо по отношению к тому или иному политику, персоне, партии, институту, тут, конечно, затрудняются ответить меньше - люди четко говорят, что они об этом думают", - заключил Федоров.
Согласно данным ВЦИОМ, опубликованным на сайте в пятницу, на прямой вопрос о доверии Путину (закрытый вопрос) положительно ответили 72,3% респондентов, Дмитрию Медведеву - 37%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 36,1%, главе КПРФ Геннадию Зюганову - 32,6%, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову - 26,7% опрошенных. При этом в рейтинге доверия российским политикам в целом (открытый вопрос) показатель Путина составил 30,5%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 20 по 26 мая, занимают министр обороны Сергей Шойгу (15,1%) и глава МИД РФ Сергей Лавров (12%). Данные представлены на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:04
Песков рассказал о формировании рейтинга Путина
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ВЦИОМВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
на ходу переобулись.
31 мая, 20:34
cchugunova1996
108101001
Позор. ВЦИОМ - второй Росстат. Меняй методику и получи нужный результат
31 мая, 20:35
Василий Кнутт
11032002
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