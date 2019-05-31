ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Респонденты благодаря новой методике проведения опроса более четко отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом, сообщил РИА Новости глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. По данным последнего исследования, Владимиру Путину доверяют более 70% россиян.

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике. По словам Федорова, раньше респондентам задавали два вопроса: "Как вы оцениваете работу Владимира Путина на посту президента?" и "Назовите 4-5 российских политиков, кому бы вы доверили решение вопросов государственной важности". В новом опросе добавили еще один вопрос: "Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Владимиру Жириновскому?"

"Более точный, более прямой (показатель). Мы исключаем такой фактор, как припоминание. Дело в том, что у нас президентские выборы год назад прошли, следующие через пять лет, политика, по крайней мере внутренняя политика, не в фокусе внимания россиян. Их заботят совсем другие вещи, прежде всего цены, доходы, высокооплачиваемые рабочие места, состояние здравоохранения, образования", - сказал Федоров.

Он рассказал, что около половины опрошенных вне периода выборной кампании обычно говорят, что они политикой не интересуются.

"Поэтому когда мы просим все-таки их что-то про политику сказать, первое, что они делают, это стараются припомнить, синхронизироваться, что вообще в политике происходит. Ну а когда мы лобовой вопрос задаем прямо по отношению к тому или иному политику, персоне, партии, институту, тут, конечно, затрудняются ответить меньше - люди четко говорят, что они об этом думают", - заключил Федоров.