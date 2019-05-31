Генерация Татарстана: на пути к энергетической самодостаточности

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Энергетическая отрасль Татарстана продолжает уверенно двигаться вперед, оставляя позади времена энергодефицита. На фоне роста генерации и повышения эффективности использования энергии республика постепенно приходит к полной независимости от электроэнергии, поступающей из-за ее пределов.

Производство и потребление

Показательными с этой точки зрения стали итоги первого квартала текущего года. По данным татарстанского Минпромторга производство электроэнергии, с учетом объектов распределенной генерации, в январе-марте 2019 года выросло на 5,7% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 7,2 миллиарда кВтч.

При этом потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Татарстан с января по март 2019 года составило 8,1 миллиарда кВтч, что лишь на 1,4% больше, чем в 2018 году. Таким образом, разрыв между объемами производства и потребления в текущем году продолжает уверенно сокращаться.

Данные по прошлому году также подтверждают эту положительную тенденцию. Так, согласно данным республиканского Минпромторга, генерирующими компаниями Татарстана за 2018 год выработано более 25,6 миллиарда кВтч электрической энергии, что на 25,5% выше выработки электроэнергии за 2017 год. При этом, с учетом объектов распределенной генерации, выработка электроэнергии за 12 месяцев 2018 года составила 27,2 миллиарда кВтч.

В то же время, потребление электроэнергии в республике составило в прошлом году порядка 30,2 миллиарда кВтч – на 4,5% выше потребления электроэнергии за 2017 год. Таким образом, энергосистема республики демонстрирует стабильный тренд самодостаточности в балансе производства и потребления электроэнергии.

В целом, по данным министерства, в 2018 году объем товарной продукции по группе генерирующих и сетевой компаний Татарстана превысил 106,2 миллиарда рублей, а среднесписочная численность работников на крупных предприятиях энергетического комплекса республики за год увеличилась на 1,3% относительно 2017 года.

О том, что лежит в основе столь серьезных успехов, рассказал министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов в рамках состоявшегося в апреле Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности "ТЭФ – 2019". По его словам, модернизация и ввод новых мощностей за последние пять лет позволили сделать энергосистему Татарстана значительно энергоэффективнее. Удельный расход топлива на выработку электроэнергии с 2014 года снизился на 10%, а доля потерь электрической энергии в электросетевом хозяйстве республики уменьшилась на 4,5% благодаря проводимой работе по реконструкции и строительству новых электрических сетей и подстанций.

В качестве показательного примера здесь можно привести филиал АО "ТГК-16" – "Казанская ТЭЦ-3". На электростанции в июне 2017 года ввели в эксплуатацию одну из самых мощных в мире газотурбинных установок (ГТУ) производства компании General Electric – 9НА.01 – мощностью 405,6 МВт с выработкой электрической и тепловой энергии в комбинированном цикле, в результате чего установленная электрическая мощность Казанской увеличена до 789,6 МВт, а установленная тепловая мощность – до 2 390 Гкал/ч.

Выработка электроэнергии казанского филиала АО "ТГК-16" в 2018 году составила 4,5 млрд кВтч и выросла относительно 2017 года на 40,3%, что обусловлено, прежде всего, вводом ГТУ на КТЭЦ-3. А бурное развитие Нижнекамского промышленного узла и появление новых энергоемких предприятий ведет к постоянному росту потребности в тепловой энергии и, как следствие, динамичному увеличению объемов производства тепловой энергии в комбинированном режиме на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Это позволило нижнекамскому филиалу ТГК-16 в 2017 году выработать 4,8 млрд кВт*ч, что на 1,5% выше показателей 2017 года.

Более того, энергосистема Татарстана продолжает наращивать мощности, во многом благодаря усилиям ГК ТАИФ. Так в настоящий момент идет реализация проекта по возведению парогазовой теплоэлектростанции мощностью в 495 МВт для утилизации газообразных отходов производства ПАО "Нижнекамскнефтехим".

Перспективы отрасли

Перспективы и прогнозы по развитию энергетики Татарстана обозначены в утвержденной министерством энергетики РФ программе развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы. Основной целью программы является содействие развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, а также обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.

Как отмечается в программе, энергосистема Республики Татарстан является крупнейшей энергосистемой ОЭС Средней Волги – доля республики к концу прогнозного периода должна достигнуть 27,9% при среднегодовых темпах прироста за период 2019-2025 годов – 0,8%.

При этом объем потребления электроэнергии в Татарстане к 2025 году прогнозируется на уровне 32 миллиарда кВтч против почти 30,2 миллиарда кВтч в 2018 году. Ожидаемый рост потребления объясняется, в первую очередь, расширением существующих нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических предприятий, прежде всего, относящихся к ГК "ТАИФ", в том числе НПЗ АО "ТАИФ-НК" в Нижнекамске, где готовится к вводу в эксплуатацию комплекс глубокой переработки тяжелых остатков, а также Казаньоргсинтез, который сохраняет планы по расширению этиленовых мощностей до 1 миллиона тонн до 2020 года, планирует строительство новой установки производства этилена, полиэтилена и создание собственного производства бензола.

Ожидаемый рост потребления, несомненно, станет серьезным вызовом для генерирующих компаний, стимулируя их к дальнейшему наращиванию производства, новым масштабным инвестициям и модернизации оборудования.

Крупнейшие игроки

Крупнейшими производителями электроэнергии в республике являются АО "Татэнерго", АО "ТГК-16" и ООО "Нижнекамская ТЭЦ", являющаяся дочерней компанией "Татнефти". При этом ТГК-16, входящая в группу "ТАИФ", продолжает интенсивно наращивать выработку электроэнергии.

С момента своего создания АО "ТГК-16" становится одним из ключевых производителей тепловой и электрической энергии в Татарстане, активно участвуя в развитии энергетической инфраструктуры республики. Основными клиентами компании являются публичные акционерные общества "Казаньоргсинтез" и "Нижнекамскнефтехим", АО "ТАИФ-НК", и ряд других татарстанских предприятий. Также компания успешно исполняет необходимую социальную функцию, бесперебойно обеспечивая теплом и электроэнергией жителей Казани и Нижнекамска и удерживая при этом одни из самых низких тарифов в республике.

В 2018 году компания "ТГК-16" продемонстрировала высокие производственные и финансовые результаты. Так, по данным компании, выручка от продаж в минувшем году выросла на 12% к 2017 году и составила 30,7 миллиарда рублей. Из заработанных средств было уплачено 2,3 миллиарда рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, в том числе в бюджет Татарстана – 1 миллиард рублей. Чистая прибыль ТГК-16 в 2018 году составила 1,9 миллиарда рублей.

Выработка электрической энергии по всем филиалам компании в прошлом году составила почти 9,4 миллиарда кВтч, что на 18% выше уровня 2017 года. В сеть было отпущено более 8,4 миллиарда кВтч, на собственные нужды предприятие потратило почти 0,9 миллиарда кВтч. Отпуск тепловой энергии достиг 21,3 миллиона Гкал, поднявшись на 2% относительно уровня 2017 года.

В 2018 году станции ТГК-16 вышли на рекордные показатели: Казанская ТЭЦ-3 впервые за всю свою 50-летнюю историю выработала 4,5 миллиарда кВтч электроэнергии, а Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) отпустила 18,2 миллиона Гкал тепла.

Как сообщили "РИА Новости" в компании, положительно на экономических показателях ТГК-16 отразилась, прежде всего, сбалансированная тарифная политика, когда тарифы на тепловую энергию не ложатся неподъемным бременем на потребителей и позволяют им наращивать потребление за счет развития производства и закрытия собственных теплоисточников. К слову, за период с 2012 года рост тепловой нагрузки на потребителей за счет вывода из эксплуатации их собственных теплоисточников (котельных) составил более 1,3 млн Гкал в год. Также немалый положительный эффект оказала целенаправленная и планомерная работа в области обновления мощностей, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Всего в 2018 году ТГК-16 инвестировала в техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию, а также техобслуживание и ремонт основного оборудования, зданий и сооружений филиалов почти 3 миллиарда рублей.

К слову, компании группы "ТАИФ" уделяют большое внимание экологическим аспектам производственной деятельности. В частности, предприятия группы, в том числе ТГК-16, считают перспективным внедрение генерирующих мощностей, использующих вторичные топливные ресурсы. В Татарстане располагаются одни из крупнейших в мире нефтехимических производств –таких, как Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез. Процесс производства продукции на данных предприятиях неизбежно сопровождается образованием так называемых газов технологических сдувок – горючих газов, в конечном итоге сжигаемых в факельных установках. Одним из возможных способов полезного сжигания таких газов является их сжигание в энергогенерирующих установках с целью получения электрической и тепловой энергии.