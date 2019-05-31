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РИА Новости

В ООН отреагировали на объявление россиянина персоной нон грата в Косово

Вчера, 19:20
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© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике СрбијеРаненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике Србије
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков. Архивное фото
ООН, 31 мая — РИА Новости. Сотрудник миссии ООН в Косово, гражданин России Михаил Краснощеков не может быть персоной нон грата, так как сотрудники всемирной организации не подпадают под это определение.
Об этом журналистам сообщил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак, который пояснил, что данный термин применим к дипломатам одного государства, которые аккредитованы в другой стране.

"ООН — не государство, и ее персонал не аккредитован в государствах, где они служат под руководством генерального секретаря", — заключил представитесь пресс-офиса.

Обострение напряженности

Во вторник утром косовская полиция начала спецоперацию: десятки бронированных автомобилей с вооруженным автоматами спецназом въехали на сербский север республики и начали обыски и задержания "в рамках борьбы с оргпреступностью".
Посол РФ в Сербии Александр Чепурин и раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице Белграда
Вчера, 13:45
Власти Косово объявили российского сотрудника миссии ООН персоной нон грата
Местные сербы возвели баррикады на трассах в муниципалитетах Косовска-Митровица и Зубин Поток и вступили в столкновения с полицией. Звучали сирены воздушной тревоги, стрельба.
Были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков. Позже стало известно, что россиянин ранен.
В течение суток его удалось вывезти в Белград. В пятницу сербский президент Александр Вучич и посол России Александр Чепурин посетили Краснощекова в Военно-медицинской академии Сербии и пожелали ему скорейшего выздоровления.
В этот же день премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил, что Краснощеков объявлен персоной нон грата.
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КосовоООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Косовары террористы, захватившие с помощью США и Евросоюза территорию Сербии. Ничем не лучше исламского государства, но нужные сейчас госдепу.
31 мая, 19:48
Vladimir Kazakov
9700000
Для них в косово ценности - человеческие органы. Это давно известно.
31 мая, 20:02
Василий Пупкин
6100001
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