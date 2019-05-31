Роберта Паттинсона утвердили на главную роль в "Бэтмене", сообщили СМИ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Компания Warner Bros утвердила на главную роль в фильме "Бэтмен" звезду фильма "Сумерки" Роберта Паттинсона, сообщает издание Компания Warner Bros утвердила на главную роль в фильме "Бэтмен" звезду фильма "Сумерки" Роберта Паттинсона, сообщает издание Deadline

По данным издания, съемки фильма начнутся уже в этом году, режиссером станет Мэтт Ривз, снявший фильм "Планета обезьян". Отмечается, что Паттинсон был выбран на роль из-за предпочтений режиссера, при этом Warner Bros рассматривали на роль другого претендента – актера Николаса Холта.

В фильме пойдет речь о становлении главного героя, и поэтому нужен был актер младше 30 лет. Окончательное решение о выборе главного героя, по данным издания, было принято в четверг после встречи с актерами.