В правительство внесли проект постановления о создании ТОР "Бурятия"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство России проект постановления о создании территории опережающего развития (ТОР) в Республике Бурятия, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
"Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство России проект постановления о создании территории опережающего развития в Республике Бурятия. Документ подготовлен на основании заявок, поданных инвесторами", - говорится в сообщении.
Планируется, что ТОР "Бурятия" будет расположена на территориях сельского поселения Хоронхойское Кяхтинского муниципального района и в непосредственной близости от городского поселения Селенгинское Кабанского муниципального района. Якорными резидентами могут стать две компании, готовые вложить в проекты более 5,5 миллиарда рублей частных инвестиций и создать 870 новых рабочих мест.
Компания "Ноябрьскпродсервис" планирует построить в ТОР вертикально-интегрированный птицеводческий комплекс мощностью 30 тысяч тонн мяса бройлеров (живым весом) в год. Реализация проекта позволит удовлетворить потребность Бурятии в продукции мясного птицеводства регионального производства на 70%. Компания "Таможенно-логистический терминал Наушки" заявила проект создания таможенно-логистического терминала, предназначенного для комплексного обслуживания физических и юридических лиц, нуждающихся и пользующихся таможенными услугами при пересечении границы. Реализация обоих проектов намечена на 2021 год.
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