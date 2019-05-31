В правительство внесли проект постановления о создании ТОР "Бурятия"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство России проект постановления о создании территории опережающего развития (ТОР) в Республике Бурятия, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство России проект постановления о создании территории опережающего развития в Республике Бурятия. Документ подготовлен на основании заявок, поданных инвесторами", - говорится в сообщении.

Планируется, что ТОР "Бурятия" будет расположена на территориях сельского поселения Хоронхойское Кяхтинского муниципального района и в непосредственной близости от городского поселения Селенгинское Кабанского муниципального района. Якорными резидентами могут стать две компании, готовые вложить в проекты более 5,5 миллиарда рублей частных инвестиций и создать 870 новых рабочих мест.