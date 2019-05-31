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РИА Новости

Прямой ущерб от АЧС в России оценили в миллиард рублей

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Лисицын Павел / Перейти в фотобанкВ свиноводческом комплексе
В свиноводческом комплексе
© РИА Новости / Лисицын Павел
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В свиноводческом комплексе . Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прямой экономический ущерб от распространения африканской чумы свиней (АЧС) в России в 2018 году при ликвидации очагов болезни составил 1,14 миллиарда рублей, риск распространения этого заболевания в текущем году сохраняется, причем от него не защищена ни одна территория страны, говорится в проекте Национального доклада о ходе и результатах реализации в 2018 году госпрограммы развития сельского хозяйства (имеется в распоряжении РИА Новости).
"Расчетный прямой экономический ущерб от распространения АЧС в 2018 году при ликвидации очагов болезни составил 1,138 миллиарда рублей", - говорится в документе. Кроме того, имел место косвенный ущерб, в частности, из-за издержек от вывода из оборота производственных площадей и помещений, убытков, понесенных смежными предприятиями, например, перерабатывающей промышленности, упущенной выгоды.
В проекте доклада отмечается, что в 2017 году было зарегистрировано 165 очагов АЧС в 23 субъектах РФ, в 2018 году - 56 очагов в 18 регионах. В 2018 году в сравнении с предыдущим годом количество очагов АЧС среди домашних свиней сократилось, в то же время число заболевших животных возросло. Увеличение произошло за счет вспышек, зарегистрированных на крупных свиноводческих предприятиях.
"В Российской Федерации впервые не отмечено неблагополучие по АЧС в новых субъектах в 2018 году, зато появилась тенденция возвращения болезни на благополучные (за последние 3 года и более) территории", - говорится в документе.
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"Возникновение новых вспышек АЧС следует ожидать в субъектах Российской Федерации с наибольшей плотностью свинопоголовья, граничащих с уже неблагополучными регионами Российской Федерации и неблагополучными странами, особенно велик риск для субъектов Дальневосточного федерального округа. От заболевания не защищена ни одна территория Российской Федерации", - указывается в проекте доклада.
В целом риск распространения заболевания в России на 2019 год оценивается как "высокий".
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