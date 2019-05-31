МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Самая многонациональная футбольная тренировка в мире состоялась в пятницу в Мадриде в рамках финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". По итогам тренировки, в которой приняли участие представители 57 национальностей, "Футбол для дружбы" получил титул GUINNESS WORLD RECORDS®.

Как говорится в пресс-релизе Международного пресс-центра программы, занятие провели глава Футбольной академии Бареселона Микель Пуч и Джозеп Гамбао, бывший тренер юношеской сборной Футбольного клуба Барселона. Они помогли Юным футболистам освоить несколько новых приемов накануне финального матча Чемпионата мира по "Футболу для дружбы".

"Достижение этого рекорда – знаковое событие для программы "Футбол для дружбы", ставящей своей целью распространение принципов равенства всех культур и национальностей. Всего лишь за семь лет существования программа приобрела пять миллионов сторонников по всему миру и объединила шесть тысяч участников из 211 стран. Уверен, проект "Футбол для дружбы" ждет впереди еще многих ярких побед", – приводятся в сообщении слова Микеля Пуча.

По окончании тренировки председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков получил от представителя GUINNESS WORLD RECORDS® официальный сертификат об установке рекорда и поздравил Юных участников "Футбола для дружбы" с новой глобальной победой.

Одним из ключевых ежегодных событий программы является Чемпионат мира по "Футболу для дружбы". В соревновании традиционно участвуют смешанные Международные сборные, объединяющие спортсменов в возрасте 12 лет разных национальностей, пола и физических возможностей. Финал чемпионата состоится 1 июня на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в Мадриде на площади Плаза-Майор.

Финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" проходят с 28 мая по 2 июня в Мадриде. 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдёт на стадионе "Метрополитано".