Инженеры НАСА завершили проверку самого дорогого телескопа мира

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Обе половины орбитальной обсерватории "Джеймс Уэбб" прошли все предполетные тесты и готовы к окончательной сборке, тестированию и отправке на орбиту, Обе половины орбитальной обсерватории "Джеймс Уэбб" прошли все предполетные тесты и готовы к окончательной сборке, тестированию и отправке на орбиту, сообщает Центр космических полетов НАСА имени Годдарда.

"Команды инженеров из "Нортроп-Грумман" и Центра космических полетов имени Годдарда проделали блестящую работу, завершив тепловые вакуумные испытания. Это открыло дорогу для следующего большого шага в нашей работе – интеграции телескопа и сервисного модуля", — заявила Джианн Дэвис (Jeanne Davis), руководитель проекта JWST в НАСА.

Мощнейший орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope, JWST) должен стать официальной заменой для обсерватории "Хаббл", проработавшей на орбите уже почти три десятка лет.

Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но чрезмерно высокие затраты на его постройку и отставание от графика вынудили НАСА перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, потом – на октябрь 2018 года, и затем — на июль 2019 года. Конгресс США неоднократно пытался "закрыть" проект из-за задержек в его сборке и выход за рамки бюджета.

Проблемы с графиком усугубились в декабре 2016 года, когда инженеры НАСА заявили о возможном появлении больших проблем при тестировании уникального солнечного экрана "Джеймса Уэбба". Акселерометры, установленные на корпусе телескопа, зафиксировали странные аномалии во время вибрационных тестов.

Это заставило НАСА провести детальную проверку телескопа, так как подобное поведение датчиков могли указывать на присутствие трещин в инструментах или в корпусе "Джеймса Уэбба".

Эти проблемы и другие неполадки в работе солнечного экрана телескопа "съели" все резервные запасы времени и вынудили сдвинуть запуск телескопа на конец марта 2021 года, несмотря на то, что научная часть обсерватории прошла все тесты еще в прошлом году.

Ликвидация этих проблем потребовала достаточно много времени, из-за чего повторные вибрационные и акустические тесты солнечного экрана и всей сервисной половины "Джеймса Уэбба", отвечающей за выработку электроэнергии и поддержание телескопа на орбите, стартовали только в начале этого года.

Обсерватория успешно прошла эти проверки в феврале, после чего инженеры НАСА начали тепловые вакуммные испытания. В ходе этих тестов ученые помещают космический аппарат в особую вакуумную камеру, где поддерживаются такие же условия, в которых "Джеймс Уэбб" или любой другой космический аппарат будут работать на орбите.

Сервисная часть обсерватории, как отметили в НАСА, успешно пережила многократный нагрев до температуры в 102 градуса Цельсия и резкие охлаждения до минус 148 градусов Цельсия, не испытывая сбоев в работе электроники или неполадок в двигателях, возникавших в ходе прошлых тестов.