Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T19:05Z
https://ria.ru/20190531/1555161498.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/19091/80/190918099_0:93:720:498_1036x0_80_0_0_84906c7f5ccef697f6a8fd5920b7468f.jpg
РИА Новости

Инженеры НАСА завершили проверку самого дорогого телескопа мира

Вчера, 19:05
1961
© NASAТелескоп "Джеймс Уэбб"
Телескоп Джеймс Уэбб
© NASA
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Обе половины орбитальной обсерватории "Джеймс Уэбб" прошли все предполетные тесты и готовы к окончательной сборке, тестированию и отправке на орбиту, сообщает Центр космических полетов НАСА имени Годдарда.

"Команды инженеров из "Нортроп-Грумман" и Центра космических полетов имени Годдарда проделали блестящую работу, завершив тепловые вакуумные испытания. Это открыло дорогу для следующего большого шага в нашей работе – интеграции телескопа и сервисного модуля", — заявила Джианн Дэвис (Jeanne Davis), руководитель проекта JWST в НАСА.

Мощнейший орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope, JWST) должен стать официальной заменой для обсерватории "Хаббл", проработавшей на орбите уже почти три десятка лет.
Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но чрезмерно высокие затраты на его постройку и отставание от графика вынудили НАСА перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, потом – на октябрь 2018 года, и затем — на июль 2019 года. Конгресс США неоднократно пытался "закрыть" проект из-за задержек в его сборке и выход за рамки бюджета.
Супертелескоп James Webb Space Telescope
26 апреля 2017, 14:56
НАСА: скрип зеркал остановил сборку самого дорогого телескопа мира
Проблемы с графиком усугубились в декабре 2016 года, когда инженеры НАСА заявили о возможном появлении больших проблем при тестировании уникального солнечного экрана "Джеймса Уэбба". Акселерометры, установленные на корпусе телескопа, зафиксировали странные аномалии во время вибрационных тестов.
Это заставило НАСА провести детальную проверку телескопа, так как подобное поведение датчиков могли указывать на присутствие трещин в инструментах или в корпусе "Джеймса Уэбба".
Эти проблемы и другие неполадки в работе солнечного экрана телескопа "съели" все резервные запасы времени и вынудили сдвинуть запуск телескопа на конец марта 2021 года, несмотря на то, что научная часть обсерватории прошла все тесты еще в прошлом году.
Ликвидация этих проблем потребовала достаточно много времени, из-за чего повторные вибрационные и акустические тесты солнечного экрана и всей сервисной половины "Джеймса Уэбба", отвечающей за выработку электроэнергии и поддержание телескопа на орбите, стартовали только в начале этого года.
Обсерватория успешно прошла эти проверки в феврале, после чего инженеры НАСА начали тепловые вакуммные испытания. В ходе этих тестов ученые помещают космический аппарат в особую вакуумную камеру, где поддерживаются такие же условия, в которых "Джеймс Уэбб" или любой другой космический аппарат будут работать на орбите.
Первый снимок, полученный Хабблом после ликвидации поломки
17 декабря 2018, 12:12
"Хаббл" получил первый снимок после октябрьской аварии
Сервисная часть обсерватории, как отметили в НАСА, успешно пережила многократный нагрев до температуры в 102 градуса Цельсия и резкие охлаждения до минус 148 градусов Цельсия, не испытывая сбоев в работе электроники или неполадок в двигателях, возникавших в ходе прошлых тестов.
После того, как обе половины телескопа будут собраны, "Джеймс Уэбб" будет упакован в специальную капсулу для запуска и отправлен на космодром Куру во Французской Гвиане. Оттуда он будет выведен в космос на борту сверхтяжелой ракеты Ariane 5 и, если запуск пройдет удачно, станет самым тяжелым и дорогостоящим орбитальным телескопом за всю историю человечества.
1703010
Обсудить 0
КосмосДжеймс Вебб (телескоп)Космос - РИА НаукаХабблНАСАСШАРИА Наука
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:17СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
13:14Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40Названа предварительная причин взрыва на заводе в Дзержинске
Лента новостейМолния