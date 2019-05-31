МИД обвинил Косово в стремлении к обострению отношений

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ расценивает объявление persona non grata российского гражданина в Косово как неприкрытую линию на обострение межнациональных отношений, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
"Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения", - отмечает МИД.
"Нельзя не видеть, что такие шаги стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада", - говорится в комментарии министерства.
31 мая "министерство иностранных дел" Косово объявило persona non grata гражданина Российской Федерации, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, был задержан и жестоко избит в ходе операции албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края 28 мая. В настоящее время Краснощеков проходит лечение в Белграде.