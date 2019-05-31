Россия обвинила Косово в пренебрежении к ООН

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Объявление persona non grata российского гражданина, пострадавшего в Косово, демонстрирует пренебрежительное отношение к ООН со стороны Приштины, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия", - отметили в российском МИД.