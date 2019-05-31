Рособрнадзор согласовал перенос ЕГЭ Дагестану, Чечне и Ингушетии

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) согласовала Дагестану, Чечне и Ингушетии перенос единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за Ураза-Байрама, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Собеседник агентства подтвердил, что ведомство разрешило перенести сдачу ЕГЭ на резервные дни проведения экзаменов.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая, с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Следующим экзаменом основного периода станет один из обязательных предметов, русский язык, который участники ЕГЭ будут сдавать 3 июня. Основная волна продлится до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). Месяц Рамадан по лунному календарю является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня — воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца. В этом году месяц Рамадан в арабском мире начался в четверг, 17 мая, с восхода солнца.