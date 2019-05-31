Самолет венесуэльской авиакомпании совершил аварийную посадку

По информации портала, самолет, направлявшийся в город Майкетия (Maiquetia) в Венесуэле, сообщил об аварийной ситуации на борту из-за взрыва и возгорания в двигателе спустя несколько минут после вылета, после чего благополучно вернулся в международный аэропорт Piarco.