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РИА Новости

Экс-директор потребовал с "Уральских пельменей" 70 миллионов рублей

Вчера, 18:48
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© Фото : Официальный сайт команды КВН "Уральские пельмени"Известная в России команда КВН "Уральские пельмени"
Известная в России команда КВН Уральские пельмени
© Фото : Официальный сайт команды КВН "Уральские пельмени"
Известная в России команда КВН "Уральские пельмени" . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
"Как нам сообщили юристы компании, заместитель генерального директора ООО "Идея Фикс медиа" Орлов Евгений 12 мая 2016 года без согласования с акционерами выдал актерам "Уральские пельмени" 14 однотипных займов по 4,9 миллиона рублей от компании. Именно по 4,9 миллиона, потому что по уставу его сделки без согласования ограничены пятью миллионами рублей. Он обошел ограничение, разбив 68,8 миллиона рублей на 14 договоров", – говорится в сообщении.
По словам Куликовой, одновременно стороны подписали 14 договоров "о взаимозачете этих денег за использование результатов их творческого труда", что означает невозврат займов в компанию. Она добавила, что Арбитражный суд Москвы возбудил производство по делу против членов коллектива "Уральские пельмени": Дмитрия Брекоткина, Сергея Ершова, Сергея Исаева, Вячеслава Мясникова, Александра Попова, Дмитрия Соколова, Сергея Калугина, а также Евгения Орлова о признании недействительными лицензионных договоров о взаимозачете займов по 10 миллионов рублей каждому. Заседание по данному вопросу состоится 17 июля.
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Актриса из "Уральских пельменей" рассказала о распаде коллектива
Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько судебных разбирательств с "Уральскими пельменями". В частности, он выиграл два дела, в которых оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добился от коллектива компенсации своих судебных расходов. В июле 2018 года пермский суд подтвердил решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск участников "Уральских пельменей" о взыскании с Нетиевского около 40 миллионов рублей.
Вместе с тем арбитраж Москвы в октябре 2017 года полностью отклонил иск First Hand Media Нетиевского к восьми участникам телевизионного шоу и ряду других лиц о взыскании 107,8 миллиона рублей. Истец требовал признать незаконными более 20 заключенных в 2016 году договоров займа, по условиям которых ООО "Идея Фикс Медиа" выдало займы 14 заемщикам. Истец заявил в суде, что выдача займов была выводом активов из предприятия и нарушила его право на получение дивидендов за 2016 год. В октябре 2018 года суд по этому делу также взыскал с Нетиевского судебные расходы в размере около 339 тысяч рублей в пользу участников популярного телешоу.
Шоу Уральские пельмени. Архивное фото
21 августа 2018, 17:09
Нетиевский обвинил директора "Уральских пельменей" в выводе активов
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Уральские пельмениМоскваЕкатеринбургОбщество
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