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РИА Новости

СНБО: запрет поставок нефти и бутана из России создаст проблемы Украине

Вчера, 18:41
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр финансов Украины Александр Данилюк на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
Министр финансов Украины Александр Данилюк на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Запрет поставок нефти и бутана из России создадут проблемы Украине, заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на брифинге.
Ранее Россия приняла ответные меры на действия кабмина Украины. Так, РФ запрещает импорт из Украины отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с 1 июня Россия будет поставлять Украине уголь, бензин и дизтопливо только по отдельным разрешениям. Экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена из РФ на Украину запрещен полностью.
"Есть проблемы, связанные с действиями Российской Федерации, ограничительными мерами, которые будут внедрены со 2 июня, то есть через два дня. Это возможно создаст серьезные вызовы для Украины. Мы должны быть к этому готовы. Это ограничения в поставках дизеля, масел и нефти", - заявил Данилюк.
Ранее ряд украинских ведомств, в том числе Минэкономики заявили, что проведут дополнительно оценку ограничительных мер, введенных правительством России.
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Ситуация на УкраинеАлександр ДанилюкРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А чего вы, укронацисты, ожидали от России? Рассчитывали на то, что будете продолжать гадить нам и вам за это ничего не будет? Держи карман шире!..
31 мая, 18:47
Владимир Белогорский
1400000
И нам для этого понадобилось 5 лет? А раньше нельзя было? А то всё "братский народ не должен страдать", "народ Украины не виноват". Сейчас походу даже Путин прозрел, что не такой уж и братский народ то.
31 мая, 18:58
nnicolay.n1kitin
1000000
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