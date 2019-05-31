СНБО: запрет поставок нефти и бутана из России создаст проблемы Украине

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Запрет поставок нефти и бутана из России создадут проблемы Украине, заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на брифинге.
Ранее Россия приняла ответные меры на действия кабмина Украины. Так, РФ запрещает импорт из Украины отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с 1 июня Россия будет поставлять Украине уголь, бензин и дизтопливо только по отдельным разрешениям. Экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена из РФ на Украину запрещен полностью.
"Есть проблемы, связанные с действиями Российской Федерации, ограничительными мерами, которые будут внедрены со 2 июня, то есть через два дня. Это возможно создаст серьезные вызовы для Украины. Мы должны быть к этому готовы. Это ограничения в поставках дизеля, масел и нефти", - заявил Данилюк.
Ранее ряд украинских ведомств, в том числе Минэкономики заявили, что проведут дополнительно оценку ограничительных мер, введенных правительством России.