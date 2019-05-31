СНБО: запрет поставок нефти и бутана из России создаст проблемы Украине

"Есть проблемы, связанные с действиями Российской Федерации, ограничительными мерами, которые будут внедрены со 2 июня, то есть через два дня. Это возможно создаст серьезные вызовы для Украины. Мы должны быть к этому готовы. Это ограничения в поставках дизеля, масел и нефти", - заявил Данилюк.