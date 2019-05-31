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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Екатеринбурге сформировали рабочую группу по опросу о месте для храма

Вчера, 18:27
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Председатель екатеринбургской городской думы Игорь Володин подписал постановление о создании рабочей группы по опросу жителей о месте возведения храма святой Екатерины, сообщает гордума в пятницу.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре уральской столицы прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. Мэрия начала сбор предложений горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины. На 9.00 (7.00 мск) пятницы зарегистрировано 9966 обращений жителей Екатеринбурга, их обработка продолжается.
"Председатель екатеринбургской городской думы Игорь Володин подписал постановление "О составе рабочей группы по вопросу подготовки организации опроса граждан в муниципальном образовании "город Екатеринбург". Сбор мнений горожан необходим, чтобы определить место для строительства храма святой Екатерины в столице Урала", - говорится в сообщении.
В состав рабочей группы вошел председатель гордумы Игорь Володин, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, депутаты гордумы Елена Бондаренко, Михаил Вечкензин, Алексей Вихарев, Григорий Вихарев, Олег Гордеев, Тимофей Жуков, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, заместитель председателя общественной палаты Екатеринбурга Олег Скворцов, председатель горизбиркома Илья Захаров.
Кроме того, в состав рабочей группы включены председатель свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин, секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии Вениамин Райников, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло. Также в рабочую группу вошли 10 представителей сообщества "Парки и скверы".
Первое заседание рабочей группы состоится 3 июня в зале заседаний гордумы.
"Отметим, что каждой организации была предоставлена возможность в течение недели самостоятельно выбрать, кто из ее членов войдет в состав рабочей группы", - подчеркивается в сообщении.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
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