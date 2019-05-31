Полиция ЛНР эвакуировала из нейтральной зоны тело жителя республики

ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) забрали из нейтральной зоны у линии соприкосновения в Донбассе тело жителя, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР.

Ранее МВД ЛНР заявило, что вооруженные силы Украины не дают забрать из нейтральной зоны у линии соприкосновения в Донбассе тело мирного жителя, погибшего в октябре 2018 года.

"Тело мужчины и его транспортное средство находилось в полях недалеко от станции "Сифонной", вблизи позиций ВСУ, в течение более, чем полугода. При каждой попытке забрать тело мужчины и его транспортное средство, сотрудники МВД ЛНР подвергались обстрелам со стороны ВСУ", - рассказали в ведомстве.

В МВД уточнили, что 27 мая правоохранители ЛНР смогли вывезти тело мужчины, доставив его в город Стаханов для проведения судебно-медицинской экспертизы. "В результате экспертизы установлено, что смерть гражданина 1961 года рождения наступила в результате огнестрельного пулевого проникающего ранения головы с переломом костей свода черепа", - дополнили в МВД.