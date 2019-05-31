Главу охраны Цукерберга обвинили в расизме в адрес жены главы Facebook

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Два бывших сотрудника компании Facebook обвинили Лиама Бута, главу личной охраны основателя социальной сети Марка Цукерберга, в домогательствах, расистских и гомофобных высказываниях, в том числе в отношении жены Цукерберга Присциллы Чан, сообщает издание Два бывших сотрудника компании Facebook обвинили Лиама Бута, главу личной охраны основателя социальной сети Марка Цукерберга, в домогательствах, расистских и гомофобных высказываниях, в том числе в отношении жены Цукерберга Присциллы Чан, сообщает издание Business Insider

Сообщается, что один из обвинителей – сотрудник, который был ответственным за подготовку домов к приезду семьи Цукерберга, второй – бывший помощник Бута. Оба обвинителя обратились в юридическую компанию, которая специализируется на подобных делах.

В документах юридической фирмы, которые попали в распоряжение издания, поведение Бута описывается как "полностью оскорбительное", "с ужасной степенью сексуальных домогательств и оскорбительных действий". Отмечается, что рядовым сотрудникам приходилось сталкиваться с расизмом, гомофобией и резкой критикой. В письмах, направленных в юридическую фирму, также выдвинуты обвинения против управляющего директора личного офиса Цукерберга и бывшего специального помощника Барака Обамы Брайана Мостиллера.

В обвинении излагается, что Бут допускал расистские высказывания в адрес Присциллы Чан. Так, говоря о ее способностях водить автомобиль, он якобы говорил, что "она женщина и азиатка, а у азиатов нет бокового зрения". Он также позволял себе подобные высказывания и в адрес сотрудников службы безопасности, в том числе, говоря, что "жизни темнокожих ничего не значат". В других письмах речь идет об обвинениях в гомофобии и сексуальных домогательствах. Отмечается, что ранее обвинители уже заявляли о неподобающем поведении Бута, однако никакие меры приняты так и не были.