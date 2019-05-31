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РИА Новости

Главу охраны Цукерберга обвинили в расизме в адрес жены главы Facebook

Вчера, 18:01
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© AP Photo / Jeff ChiuМарк Цукерберг и Присцилла Чан
Марк Цукерберг и Присцилла Чан
© AP Photo / Jeff Chiu
Марк Цукерберг и Присцилла Чан. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Два бывших сотрудника компании Facebook обвинили Лиама Бута, главу личной охраны основателя социальной сети Марка Цукерберга, в домогательствах, расистских и гомофобных высказываниях, в том числе в отношении жены Цукерберга Присциллы Чан, сообщает издание Business Insider.
Сообщается, что один из обвинителей – сотрудник, который был ответственным за подготовку домов к приезду семьи Цукерберга, второй – бывший помощник Бута. Оба обвинителя обратились в юридическую компанию, которая специализируется на подобных делах.
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В документах юридической фирмы, которые попали в распоряжение издания, поведение Бута описывается как "полностью оскорбительное", "с ужасной степенью сексуальных домогательств и оскорбительных действий". Отмечается, что рядовым сотрудникам приходилось сталкиваться с расизмом, гомофобией и резкой критикой. В письмах, направленных в юридическую фирму, также выдвинуты обвинения против управляющего директора личного офиса Цукерберга и бывшего специального помощника Барака Обамы Брайана Мостиллера.
В обвинении излагается, что Бут допускал расистские высказывания в адрес Присциллы Чан. Так, говоря о ее способностях водить автомобиль, он якобы говорил, что "она женщина и азиатка, а у азиатов нет бокового зрения". Он также позволял себе подобные высказывания и в адрес сотрудников службы безопасности, в том числе, говоря, что "жизни темнокожих ничего не значат". В других письмах речь идет об обвинениях в гомофобии и сексуальных домогательствах. Отмечается, что ранее обвинители уже заявляли о неподобающем поведении Бута, однако никакие меры приняты так и не были.
"Управление семейными делами (Facebook) серьезно относится к неподобающему поведению и наша команда, занимающаяся персоналом, тщательно расследует подобные дела", - заявил изданию представитель семейного офиса Facebook Бен ЛаБолт. Он отметил, что управление семейными делами обратилось в другие юридические фирмы, чтобы проверить выдвинутые обвинения. Сам Бут, по данным ЛаБолта, находится в отпуске в ожидании завершения расследования.
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Марк ЦукербергFacebook, Inc.В мире
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