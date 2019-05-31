Детей, чья мать ради их спасения бросилась под фуру, направят к психологам

БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Высококвалифицированные специалисты, в том числе психологи, будут работать с детьми, мать которых для их спасения бросилась под колеса фуры, сообщило правительство региона со ссылкой на детского омбудсмена Ольгу Казанцеву.

По данным ГУМВД РФ по региону, 24 мая на 95-м километре трассы Барнаул - Рубцовск из-за дыма от горящей травы столкнулись четыре автомобиля. Водитель одной из машин вышла и подошла к заднему сиденью, где сидели ее дети. В это время к машине приблизился грузовик, водитель которого, скорее всего, просто не видел аварии из-за дыма, поэтому не снизил скорость. По словам очевидцев, чтобы привлечь внимание водителя, женщина выбежала фуре наперерез. Грузовик сбил женщину, частично потерял скорость и врезался в ее машину. Женщина погибла на месте, два ее сына были госпитализированы. С 27 мая дети находятся на лечении в ортопедическом отделении Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

"Очень важно, чтобы все права детей, начиная с оказания медицинской помощи и до получения социальных выплат, были обеспечены в полном объеме. Вместе с законным представителем детей мы обговорили, какая помощь требуется семье, как будем действовать дальше", - цитирует правительство слова Казанцевой.