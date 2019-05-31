США не смогут помешать реализации "Северного потока — 2", заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Палки в колеса, которые пытаются вставить США, не должны помешать реализации "Северного потока — 2", считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Если взять ситуацию в ФРГ, крупнейшей стране Евросоюза, то мы увидим, что немцы своими решениями, часть из которых уже приобрела юридически обязывающие формы, загнали себя в довольно сложную ситуацию, когда им приходится одновременно отказываться от атомной и угольной энергетики. Поэтому в твёрдой позиции германского правительства в поддержку "Северного потока — 2" надо видеть не альтруизм и симпатии к России, а объективный экономический интерес", - сказал он.

"Что же касается тех палок в колеса, которые своими или чужими руками пытаются вставить США – а это вполне очевидно и хорошо заметно, то, я думаю, что реализации "Северного потока — 2" это не должно помешать", - добавил постпред.

Проект "Северный поток— 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.