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РИА Новости

США не смогут помешать реализации "Северного потока — 2", заявил Чижов

Вчера, 17:46
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Палки в колеса, которые пытаются вставить США, не должны помешать реализации "Северного потока — 2", считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Если взять ситуацию в ФРГ, крупнейшей стране Евросоюза, то мы увидим, что немцы своими решениями, часть из которых уже приобрела юридически обязывающие формы, загнали себя в довольно сложную ситуацию, когда им приходится одновременно отказываться от атомной и угольной энергетики. Поэтому в твёрдой позиции германского правительства в поддержку "Северного потока — 2" надо видеть не альтруизм и симпатии к России, а объективный экономический интерес", - сказал он.
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"Что же касается тех палок в колеса, которые своими или чужими руками пытаются вставить США – а это вполне очевидно и хорошо заметно, то, я думаю, что реализации "Северного потока — 2" это не должно помешать", - добавил постпред.
Проект "Северный поток— 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Владимир ЧижовГерманияЕвропаРоссияСШАВ мире
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