"Красная гвоздика": "серебряные" волонтеры помогают ветеранам

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В 19 регионах России ежегодную акцию "Красная гвоздика" в этом году поддержали "серебряные" добровольцы, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

С мая по июнь в рамках акции каждый желающий может приобрести значки с изображением всенародного символа памяти о павших и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий.

"У добровольцев программы "Молоды душой" есть родственники и друзья, участвовавшие в боевых действиях, именно поэтому для них участие в акции "Красная гвоздика" имеет особенное значение", – рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев

Мероприятие проводится благотворительным фондом "Память поколений" в 85 регионах страны и охватывает участников всех войн и боевых конфликтов, участие в которых принимали наши соотечественники.

"В этом году к акции "Красная гвоздика" присоединились "серебряные" волонтеры, чем мы безмерно гордимся – мы верим, что их жизненный опыт и знания пойдут только на пользу и помогут узнать большему количеству людей об акции", – отметила Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений".