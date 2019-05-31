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РИА Новости
Школа волонтера

"Красная гвоздика": "серебряные" волонтеры помогают ветеранам

Вчера, 17:44
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© Благотворительный фонд "Память поколений""Красная гвоздика": "серебряные" волонтёры помогают ветеранам
Красная гвоздика: серебряные волонтёры помогают ветеранам
© Благотворительный фонд "Память поколений"
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В 19 регионах России ежегодную акцию "Красная гвоздика" в этом году поддержали "серебряные" добровольцы, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.
С мая по июнь в рамках акции каждый желающий может приобрести значки с изображением всенародного символа памяти о павших и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий.
"У добровольцев программы "Молоды душой" есть родственники и друзья, участвовавшие в боевых действиях, именно поэтому для них участие в акции "Красная гвоздика" имеет особенное значение", – рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев
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10 апреля, 20:17
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Мероприятие проводится благотворительным фондом "Память поколений" в 85 регионах страны и охватывает участников всех войн и боевых конфликтов, участие в которых принимали наши соотечественники.
"В этом году к акции "Красная гвоздика" присоединились "серебряные" волонтеры, чем мы безмерно гордимся – мы верим, что их жизненный опыт и знания пойдут только на пользу и помогут узнать большему количеству людей об акции", – отметила Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений".
Акция продлится до 22 июня. Все вырученные средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи нуждающимся в лечении ветеранам и участникам боевых действий.
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