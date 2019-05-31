На Урале из-за схода вагонов повреждено 190 метров железнодорожного полотна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Около 190 метров железнодорожного полотна повреждено на перегоне Смычка - Западная Свердловской железной дороги в результате схода 16 вагонов с железной рудой, сообщает в пятницу Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.