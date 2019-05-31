На Урале из-за схода вагонов повреждено 190 метров железнодорожного полотна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Около 190 метров железнодорожного полотна повреждено на перегоне Смычка - Западная Свердловской железной дороги в результате схода 16 вагонов с железной рудой, сообщает в пятницу Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила, что в 13.35 мск произошел сход 16 вагонов грузового поезда. Пострадавших в результате ЧП нет. Для выяснения обстоятельств инцидента создана комиссия Свердловской железной дороги.
"Вагоны сошли внутрь колеи пути… По предварительным данным, повреждено около 190 метров железнодорожного полотна", - говорится в сообщении.
Управление уточняет, что начата доследственная проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба.