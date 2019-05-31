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РИА Новости
Ростовская область

Ростовские депутаты предложили включить в школьную программу плавание

Вчера, 17:33
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© Depositphotos / .shockДети в бассейне
Дети в бассейне
© Depositphotos / .shock
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области вышли с инициативой включить обучение базовым навыкам плавания в программу начальных школ по всей стране, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Предложение было озвучено депутатами на заседании профильного комитета в рамках XXX конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА).
По словам главы комитета областного заксобрания по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерины Стенякиной, за последние 5 лет в России на водных объектах погибли более 60 тысяч человек, из них 14 тысяч - дети. "Интеграция в образовательный процесс (во внеурочную деятельность) программы обучения плаванию позволит достичь целевых показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", - цитирует пресс-служба ее слова.
В Ростовской области уже 6 лет реализуется проект "Всеобуч по плаванию", который позволил обучить базовым навыкам плавания 110 тысяч учеников начальной школы. Участники конференции ЮРПА поддержали инициативу, с которой депутаты намерены обратиться в правительство РФ.
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Помимо этого предложения ростовские парламентарии выдвинули еще пять инициатив, касающихся, в частности, проблем морских портов Ростов-на-Дону и Азов, ценообразования на оптовом рынке электроэнергии, правил расчета страхового стажа чернобыльцам. Все они были поддержаны коллегами из ЮРПА.
"Для законодательного собрания Ростовской области ЮРПА – особый инструмент решения тех задач, которые важны для наших жителей... Одно дело, когда мы единолично инициируем какой-либо закон, и совершенно другое, когда заручаемся поддержкой других субъектов федерации. Позиция донского парламента перед федеральными органами власти выглядит не только существеннее количественно, она подкрепляется опытом других регионов страны", - отметил председатель областного ЗС Александр Ищенко.
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