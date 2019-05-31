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РИА Новости
Теплоснабжение

Задолженность юрлиц перед "Квадрой" за 2018 год составила 5,5 млрд рублей

Вчера, 17:24
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Долги юридических лиц перед "Квадрой" составили 5,5 миллиарда рублей по итогам 2018 года, следует из сообщения компании.
"По итогам 2018 года задолженность юридических лиц перед ПАО "Квадра" составила 5,5 миллиарда рублей. Задолженность в размере 5,1 миллиарда рублей имеет глубину просрочки свыше 90 дней. По итогам прошедшего года увеличилась задолженность бюджетных организаций и "прочих" потребителей", - отмечает "Квадра".
Компания подчеркивает, что проблема дебиторской задолженности затрагивает интересы не только ресурсоснабжающих организаций, но и потребителей - рост задолженности затрудняет формирование источников финансирования ремонтных программ, что может негативно отразиться на надежности и качестве теплоснабжения.
"Квадра" постоянно ведет работу по снижению дебиторской задолженности контрагентов. К организациям-должникам применяется весь предусмотренный законом комплекс мер по досудебному и судебному взысканию", - отмечается в сообщении.
Тепловая станция
29 мая, 19:49
Проекты "Т Плюс" и "Квадры" попали в программу модернизации ТЭС по квоте
Энергокомпания "Квадра" работает в 10 областях ЦФО - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 340 котельных и тепловых сетей общей протяженностью 5,34 тысячи километров. Общая установленная электрическая мощность компании - 2,95 ГВт, тепловая - 14,5 тысячи Гкал.ч.
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ТеплоснабжениеКвадра - Генерирующая компанияРоссия
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