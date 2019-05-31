В Волгограде более семи тысяч человек приняли участие в форуме "За бизнес"

ВОЛГОГРАД, 31 мая - РИА Новости. Более семи тысяч человек приняли участие в межрегиональном форуме "За бизнес", прошедшем на стадионе "Волгоград Арена", в рамках форума победителям конкурса "Поколение успеха" вручили по одному миллиону рублей, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Более семи тысяч участников из Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов, ведущих экспертов в сфере предпринимательства объединил первый межрегиональный форум "За бизнес". Одним из центральных событий стало подведение итогов конкурса "Поколение успеха" - 10 победителей получили по миллиону рублей на развитие собственного дела", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что конкурс "Поколение успеха", который проводился по инициативе губернатора Андрея Бочарова и был поддержан начинающими бизнесменами, а также форум "За бизнес" являются одними из инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства. В регионе, по информации администрации, предпринимателям предоставляются льготные займы, работают бизнес-инкубаторы, в прошлом году создан центр "Мой бизнес", работающий по принципу "одного окна". И такие меры дают результаты, за последние четыре года оборот малых предприятий региона вырос на 15 миллиардов рублей и по итогам 2018 года составил около 180 миллиардов рублей, отмечается в сообщении ведомства.