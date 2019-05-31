Власти Волжска изучают опыт перехода Рубцовска на метод "альткотельной"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Администрация города Волжска Волгоградской области и "Волжские тепловые сети" изучают опыт перехода Рубцовска Алтайского края на метод "альткотельной" для внедрения его у себя, следует из пресс-релиза СГК.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.

"Двадцать девятого - тридцатого мая с рабочим визитом Рубцовск посетили представители администрации и единой теплоснабжающей организации города Волжский (Волгоградская область). Делегация приехала познакомиться с опытом работы администрации Рубцовска и СГК в переходе на новую модель теплоснабжения, чтобы внедрить ее у себя в городе", - говорится в сообщении СГК.

"Когда мы узнали, что метод "альтернативной котельной" реализуется в городе Рубцовске, то приехали сюда познакомиться с этим опытом работы. То, что мы здесь увидели, показывает, что работа в ценовой зоне позволяет теплоснабжающей организации не только поддерживать состояние инфраструктуры, а серьезно ее модернизировать и повышать надежность, качественно снабжать людей теплом и горячей водой... Я думаю, что этот опыт в большей степени будем перенимать для себя", - отметил управляющий "Волжских тепловых сетей" Михаил Кубанцев, чьи слова приводятся в сообщении энергокомпании.

Также сообщается, что "Волжские тепловые сети" хотят увеличить объем ремонтной и инвестиционной программ на теплосетях в Волжском. "Для того, чтобы гарантировать возврат инвестиций в среднесрочной перспективе, энергетики и администрация планируют перевести муниципалитет в ценовую зону", - отмечается в сообщении СГК.