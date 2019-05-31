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РИА Новости

МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

Вчера, 17:17
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© AFP 2019 / Joe KlamarШтаб-квартира МАГАТЭ в Вене
Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене
© AFP 2019 / Joe Klamar
Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Тегеран продолжает выполнять условия соглашения по иранской ядерной программе, хотя запасы низкообогащенного урана и "тяжелой воды" в стране увеличиваются, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на доклад организации.
Как говорится в документе, попавшем в распоряжение агентства, показатели Ирана не превышают лимита, указанного в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Это первый доклад, обнародованный МАГАТЭ после того, как Иран объявил об увеличении производства низкообогащенного урана и частичном отказе от выполнения ядерной сделки.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
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В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе, в случае если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеМАГАТЭИранВ мире
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