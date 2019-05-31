Акционеры "Иркутскэнерго" отказались от дивидендов по итогам 2018 года

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Акционеры "Иркутскэнерго" приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, сообщается в материалах компании.

"Прибыль в размере 12,2 миллиарда рублей, полученную "Иркутскэнерго" по результатам 2018 года, не распределять. По результатам 2018 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям "Иркутскэнерго" не выплачивать", - говорится в сообщении.

По итогам 2017 года дивиденды также не выплачивались.