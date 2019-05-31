Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале упала на 38,7%

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 38,7% - до 409 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Выручка за отчетный период уменьшилась на 19,1% - до 2,781 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA составила 579 миллионов долларов, снизившись на 37,7% в годовом выражении.

Чистый долг компании в первом квартале слегка вырос - до 11,276 миллиарда долларов по состоянию на 31 марта (против 11,094 миллиарда по итогам 2018 года). Долг вырос в основном из-за колебаний валютных курсов, отмечает компания.

Минфин США снял 27 января введенные в апреле 2018 года санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена. Санкции сняты после сокращения доли Дерипаски в En+ с около 70% до ниже 44,95%, при этом бизнесмен будет сам голосовать еще меньшим пакетом - 35% акций. Кроме того, изменения произошли в совете директоров En+: большинство - 8 из 12 мест - теперь занимают независимые директора. "Русал" и "Евросибэнерго" Дерипаска контролировал через En+.