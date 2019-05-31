ВТБ Лизинг проведет сессию по авторитейлу на "Неделе российского ритейла"

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. ВТБ Лизинг проведет 3 июня в ЦМТ сессию "Эффективность в авторитейле" в рамках международного форума в сфере розничной торговли "Неделя российского ритейла", сообщает пресс-служба ВТБ.
Представители ведущих российских и иностранных автопроизводителей, логистических организаций и дилеров обсудят на сессии динамику стоимости владения автотранспортом, цифровизацию продуктов, переход на онлайн-продажи и государственное субсидирование на российском рынке. Еще одной темой станет развитие рынка каршеринга и сервисов автомобильных подписок. Модераторами сессии выступят начальник управления по развитию бизнеса ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов и журналист, телеведущий и продюсер Игорь Виттель.
Как отметили в компании, автолизинг является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка. В частности, в первом квартале этого года число переданных клиентам ВТБ Лизинг транспортных средств выросло почти на 30%.
"Мы традиционно принимаем участие в "Неделе российского ритейла" – этот форум уже давно стал одной из ведущих площадок для обмена опытом между ключевыми игроками рынка. В этом году мы впервые решили организовать собственную сессию, посвященную основным вопросам развития автомобильной отрасли. Уверен, что для наших клиентов и партнеров обсуждение пройдет максимально эффективно", подчеркнул генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.