Богданов провел переговоры с послом Египта

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Египта в РФ Ихаб Наср обсудили подготовку предстоящего осенью саммита Россия-Африка, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на обстановку в Сирии, Ливии, Судане, а также проблематику ближневосточного урегулирования. Затрагивались вопросы дальнейшего укрепления многопрофильного российско-египетского сотрудничества, включая координацию усилий по подготовке намеченного на 24 октября в Сочи саммита Россия-Африка", - сообщили в МИД России.

Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле 2018 года высказал идею о проведении первого в истории саммита Россия-Африка, который должен состояться осенью 2019 года. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, осенью также планируется проведение бизнес-форума Россия-Африка.

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что главы около 40 африканских государств приедут в этом году в Сочи на саммит Россия-Африка.