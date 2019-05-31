ЦИК Латвии утвердил результаты выборов в Европарламент

Европейский выбор: от Латвии в Европарламенте будут аж три "агента Кремля" Выборы в Европарламент вновь показали монолитной латвийской элите, что все опять не так однозначно. Известные ватники, отобрав теплые места у настоящих патриотов, будут теперь представлять Латвию в Европе. За это мучительно стыдно, души патриотов потянулись к кнопкам.