ЦИК Латвии утвердил результаты выборов в Европарламент

РИГА, 31 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Латвии утвердила окончательные результаты выборов в Европарламент в стране, победила партия “Новое Единство”, которую поддержали 26,2% проголосовавших, говорится в сообщении ЦИК.
За занявшую второе место партию “Согласие” проголосовали 17, 5% избирателей, за идущее на третьей позиции объединение "Все-Латвии" - 16, 4%. Также в ЕП прошли партия "Движение ЗА" -12,4% и "Русский союз Латвии" – 6,2%.
Вчера, 08:00Европейский выбор: от Латвии в Европарламенте будут аж три "агента Кремля"Выборы в Европарламент вновь показали монолитной латвийской элите, что все опять не так однозначно. Известные ватники, отобрав теплые места у настоящих патриотов, будут теперь представлять Латвию в Европе. За это мучительно стыдно, души патриотов потянулись к кнопкам.
Выборы в ЕП прошли в Латвии в субботу 25 мая. Страну в ЕП будут представлять 8 депутатов.