Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.

Музыкальный фильм Декстера Флетчера "Рокетмен", рассказывающий о жизни Элтона Джона, должен появиться в российском прокате 6 июня. Как стало известно, из картины вырезали несколько сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. Это подтвердили в пресс-службе компании "Централ Партнершип".

"Смотрите, вот этим вырезанием делается то, что все начинают по этому поводу брать комментарии и комментировать", — сказал Шнуров журналистам.

По его мнению, если эта мера предпринята из-за детей, то дети и так знают, что Элтон Джон нетрадиционной сексуальной ориентации.