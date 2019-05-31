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РИА Новости
Культура

Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом

Вчера, 16:54
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.
Музыкальный фильм Декстера Флетчера "Рокетмен", рассказывающий о жизни Элтона Джона, должен появиться в российском прокате 6 июня. Как стало известно, из картины вырезали несколько сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. Это подтвердили в пресс-службе компании "Централ Партнершип".

"Смотрите, вот этим вырезанием делается то, что все начинают по этому поводу брать комментарии и комментировать", — сказал Шнуров журналистам.

По его мнению, если эта мера предпринята из-за детей, то дети и так знают, что Элтон Джон нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Это анекдот!" — заключил музыкант.
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КультураШнур (Сергей Шнуров)Элтон Джон
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