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РИА Новости

В бизнес-классе Аэрофлота будут блюда бренд-шефа сети ресторанов Новикова

Вчера, 16:49
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© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета
© Depositphotos / Sid10
МОСКВА, 31 мая – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот обновил бортовое меню для пассажиров бизнес-класса. С 1 июня по 31 августа им будут предложены изысканные блюда по рецептам Камеля Бенмамара — французского бренд-шефа одного из известнейших заведений Аркадия Новикова "Рыбы нет". Камель Бенмамар за свою профессиональную карьеру успел поработать в ресторанах, отмеченных звездами Гида Мишлен, в городах Франции и в Лондоне. На протяжении многих лет он традиционно разрабатывал десерты для бортового питания бизнес-класса Аэрофлота. В новом меню помимо десертов от Камеля Бенмамара представлены закуски и основные блюда по авторским рецептам знаменитого шефа. В их числе: гребешки с огурцом и зеленью под японским соусом, креветки с миксом из свежих овощей, стейк из говядины с пастой Филини, сибас с картофелем и овощами с соусом на травах и ряд других блюд высокой кухни.
Состав меню бизнес-класса был доработан в соответствии с пожеланиями и комментариями пассажиров. В рацион добавлено больше овощей, блюда стали более лаконичными. Как и прежде, выбор и сочетание продуктов соответствуют концепции полезного и здорового питания. Особое внимание уделили внешнему виду и подаче блюд.
Важной особенностью нового меню в бизнес-классе стал расширенный ассортимент. Теперь на дальних рейсах пассажиры смогут выбрать горячее не только при первой, но и при второй подаче питания. С 1 июня эта возможность предлагается при вылете из Москвы и постепенно будет вводиться на рейсах из внебазовых аэропортов. Среди предлагаемых на выбор блюд – лосось в сливочном соусе с черным рисом и сладким перцем или баранина в сливовом соусе с кускусом и брокколи.
При разработке рационов бортового питания Аэрофлот стремится обеспечить разнообразие и предложить пассажирам широкий выбор. Компания регулярно утверждает новое меню: четыре раза в год — для бизнес-класса, дважды в год — для экономкласса. В его составлении принимают участие ведущие шеф-повара из России и со всего мира. Такой подход позволяет Аэрофлоту входить в число глобальных лидеров по качеству и разнообразию питания.
Бортовое меню — традиционное конкурентное преимущество Аэрофлота. Компания предлагает пассажирам разнообразное, качественное, здоровое питание с использованием натуральных продуктов. К разработке бортового меню Аэрофлот привлекает лучших российских и зарубежных шеф-поваров. Пассажиры могут заказать накануне рейса 17 видов специального питания. Достижения Аэрофлота регулярно получают высокое международное признание. В 2018 году Аэрофлот удостоен "авиационного Оскара" — премии Skytrax World Airline Awards в престижной номинации "Лучшее бортовое питание в классе премиум-эконом".
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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