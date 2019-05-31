В Петербурге два ребенка отравились технической жидкостью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства госпитализации двух детей 8 и 7 лет, которые, по предварительным данным, отравились антифризом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Фрунзенского района поступили телефонограммы о том, что бригадой скорой помощи из дома по улице Димитрова с острым пероральным отравлением неизвестной технической жидкостью в тяжелом состоянии госпитализированы мальчики, 2011 и 2012 года рождения", - сказано в сообщении.