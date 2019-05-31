Суд в Белоруссии подтвердил приговор россиянину за провоз наркотиков

МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Суд оставил без изменений приговор Александру Шарыго, сыну российского бизнесмена Константина Шарыго, за провоз наркотиков через границу в Белоруссию, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Брестского областного суда.

"Сегодня, 31 мая, в Брестском областном суде в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело по обвинению Шарыго... Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу", - сказал представитель суда.

Ранее в СК Белоруссии сообщили, что 29 декабря россиянин, управляя автомобилем Mercedes, провез из Польши в Белоруссию гашишное масло и марихуану. Он был задержан сотрудниками таможни, а впоследствии арестован. Мужчину обвинили по двум статьям уголовного кодекса Белоруссии: незаконные без цели сбыта хранение и перевозка наркотических средств, а также перемещение наркотиков через госграницу республики.