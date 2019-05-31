МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Организаторы Евровидения отказались пересматривать результаты Литвы на этом конкурсе в ответ на запрос страны о возможной ошибке во время подсчетов голосования, сообщил портал литовского государственного радио и телевидения LRT.lt.

Ранее литовский общественный вещатель LRT обратился в Европейский вещательный союз за разъяснением по поводу учета голосов Италии. Как писал LRT.lt, итальянский вещатель RAI якобы обнародовал обновленные результаты голосования жителей своей страны на Евровидении, которые в случае ошибки стоили Литве выхода в финал. Предполагалось, что, если данные итальянского вещателя верны, то литовский исполнитель Юриус Векленко на балл обошел бы датскую певицу Леонору и вышел вместо нее из полуфинала.

"Отвечая на запрос литовского общественного вещателя LRT, Европейский вещательный союз заявил, что изначальные баллы верны, в то время как новые результаты на веб-сайте RAI являются неточными и будут исправлены", - говорится в сообщении.