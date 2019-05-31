На тамбовском стадионе "Спартак" монтируют оборудование за 98,2 млн рублей

ТАМБОВ, 31 мая – РИА Новости. На стадионе "Спартак" в Тамбове началась установка первой партии оборудования стоимостью 98,2 миллиона рублей по программе "Наследие чемпионата мира", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Реконструкция стадиона "Спартак" - необходимое условие для того, чтобы ФК "Тамбов", который закончил этот сезон лидером Футбольной национальной лиги, смог играть в Российской премьер-лиге. Вопрос реконструкции "Спартака" глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обсуждал на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым. И вот в рамках реализации первой части программы "Наследие чемпионата мира" пришло оборудование для систем контроля доступа (система СКУД), которое безвозмездно передано с московского стадиона "Спартак". Это рамки безопасности, другое оборудование для входной группы спортобъекта, сказал собеседник агентства.

По словам заместителя главы администрации Тамбовской области Арсена Габуева, которые приводит пресс-служба, новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики.

Габуев отметил, что в рамках второго этапа программы "Наследие чемпионата мира" регион получит оборудование для строительства помещений под зону телевещания, медиацентр, центр логистики, камеры хранения и другие виды оборудования. Ориентировочная стоимость этой части оборудования составит 115,8 миллиона рублей.