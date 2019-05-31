В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Два человека доставлены в больницу в результате столкновения микроавтобуса с КАМАЗом в Воронежской области, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.

Авария произошла в 12.00 мск в Богучарском районе на 774 километре автодороги М4 "Дон".

"Водитель Mercedes-Benz Viano, двигаясь в сторону города Ростов-на-Дону, допустил столкновение с впереди двигающимся в попутном направлении автомобилем КАМАЗ под управлением 59-летнего жителя Ростовской области", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП водитель Mercedes и его пассажир, 21-летний житель столичного региона, с травмами средней тяжести доставлены в Богучарскую районную больницу.