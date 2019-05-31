В Смоленской области школьница утонула, спасая ребенка

"Во время игр один из детей оказался в воде и начал тонуть. Школьница, находясь недалеко от реки, услышав крики о помощи, бросилась в воду. Девочке удалось вытолкнуть ребенка ближе к берегу. Помог спасти мальчика подбежавший мужчина, который неподалеку ловил рыбу, но к сожалению девочку спасти не смог", - говорится в сообщении.