На Тамбовщине предпенсионное профобучение проходит 321 человек

ТАМБОВ, 31 мая – РИА Новости. В Тамбовской области профобучение по проекту "Старшее поколение" проходит 321 житель предпенсионного возраста, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин требует особого внимания к людям старшего поколения, в том числе, и к жителям региона предпенсионного возраста. В рамках федерального (регионального) проекта "Старшее поколение", который является составной частью нацпроекта "Демография", на Тамбовщине организовано обучение граждан предпенсионного возраста, работающих на предприятиях области.

"Большая часть тех, кто приступил к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, а это 285 человек, - работники промышленных, сельскохозяйственных предприятий Тамбовщины, организаций бытового и социального обслуживания. В их числе ПАО "Пигмент", АО "Тамбовгальванотехника" имени С.И. Лившица, ПАО "Тамбовский завод "Электроприбор", ООО "БЫТСЕРВИС", Староюрьевское сельское потребительское общество, ООО "Тамбовская Нива", ООО "Сосновские коммунальные сети" и другие", - сказал представитель пресс-службы.

Помогают на Тамбовщине продолжить трудовую деятельность и незанятым гражданам предпенсионного возраста, добавил он. Так, 36 человек, ищущих работу, направлены на обучение после обращения в службу занятости населения.