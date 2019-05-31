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РИА Новости
Тамбовская область

На Тамбовщине предпенсионное профобучение проходит 321 человек

Вчера, 16:29
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© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
ТАМБОВ, 31 мая – РИА Новости. В Тамбовской области профобучение по проекту "Старшее поколение" проходит 321 житель предпенсионного возраста, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин требует особого внимания к людям старшего поколения, в том числе, и к жителям региона предпенсионного возраста. В рамках федерального (регионального) проекта "Старшее поколение", который является составной частью нацпроекта "Демография", на Тамбовщине организовано обучение граждан предпенсионного возраста, работающих на предприятиях области.
"Большая часть тех, кто приступил к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, а это 285 человек, - работники промышленных, сельскохозяйственных предприятий Тамбовщины, организаций бытового и социального обслуживания. В их числе ПАО "Пигмент", АО "Тамбовгальванотехника" имени С.И. Лившица, ПАО "Тамбовский завод "Электроприбор", ООО "БЫТСЕРВИС", Староюрьевское сельское потребительское общество, ООО "Тамбовская Нива", ООО "Сосновские коммунальные сети" и другие", - сказал представитель пресс-службы.
Помогают на Тамбовщине продолжить трудовую деятельность и незанятым гражданам предпенсионного возраста, добавил он. Так, 36 человек, ищущих работу, направлены на обучение после обращения в службу занятости населения.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. 10 ареля 2019
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Жалоб на увольнения людей предпенсионного возраста не было, заявил Чайка
В пресс-службе отметили, что в целом объем финансирования федерального (регионального) проекта "Старшее поколение" в 2019 году за счет бюджетных источников составит 147,7 миллиона рублей. Из них из федерального бюджета — 71,2 миллиона рублей, из бюджета Тамбовской области — 76,5 миллиона рублей.
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