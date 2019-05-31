В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.

"Тридцать первого мая 2019 года в 13.35 мск на станции Смычка Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги произошел сход 16 вагонов грузового поезда, груз – железная руда. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ЧП не повлияло на движение поездов, габарит пути не нарушен.