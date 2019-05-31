В институте Пушкина рассказали о программе популяризации русского языка

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ректор института имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая надеется, что новое имя аэропорта Шереметьево будет содействовать популяризации русского языка и русской культуры через те программы, которые вуз совместно с авиагаванью будет реализовать для прибывающих или въезжающих в страну.

"Пятого июня первое мероприятие уже пройдет, посвященное вот этому наименованию. Ну что тут сказать, Пушкин известный путешественник был, конечно, Пушкин в Крыму и на Кавказе, и в Петербурге, и в Болдино, и в Москве, конечно. Все эти путешествия сегодня невозможны без транспортных узлов, тем более главного нашего транспортного узла, каким является Шереметьево - международные, внутренние перелеты и так далее... Будем надеяться, что это будет содействовать популяризации в целом русского языка и русской культуры - через те программы, которые мы вместе с Шереметьево будем реализовать для прибывающих или въезжающих в страну через Шереметьево", - сказал РИА Новости Русецкая.