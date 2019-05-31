Зеленский уволил первого замглавы СБУ Виталия Маликова

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого замглавы Службы безопасности страны Виталия Маликова, соответствующий указ опубликован на сайте президента в пятницу.

"Освободить Маликова Виталия Владимировича с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины" - говорится в тексте указа.

Президент также освободил Маликова от исполнения обязанностей руководителя антитеррористического центра при СБУ.

Кроме того, Зеленский уволил Олега Валендюка с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.