МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму выступает за полную отмену виз между Россией и Японией, так как это поможет достичь цели в 400 тысяч взаимных поездок к 2023 году, заявила РИА Новости руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Ростуризм выступает за полную отмену виз между Россией и Японией. Это позволит кардинально изменить ситуацию с российско-японским туристическим обменом, в чем заинтересованы обе стороны, - сказала Догузова. - В этом случае цель в 400 тысяч взаимных поездок к 2023 году, о которой договорились на встрече в январе 2019 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, может быть достигнута".

Она отметила, что вопрос возможного упрощения визового режима обсуждался Ростуризмом с главой японского агентства по туризму Хироси Табата в рамках российской-японской конференции по туризму в Токио, а также на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он сообщил об односторонней инициативе по увеличению срока пребывания граждан Японии на Дальнем Востоке по электронным визам до 14 дней.

"Японская сторона была также проинформирована, что по электронной визе японские туристы смогут посещать Бурятию и Калининградскую область уже в этом году, а с 2021 года электронная виза заработает по всей России. - пояснила Догузова. - Мы также выступили с просьбой к крупнейшему японскому авиаперевозчику ANA запустить рейсы в Россию. В течении года регулярные рейсы японской авиакомпании начнут совершать полеты во Владивосток и Москву".