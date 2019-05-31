Машков предложил, как сделать школьные перформансы ярче и осмысленнее

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил вернуть в общеобразовательные школы театральные кружки, чтобы сделать перформансы, подобные скандальному последнему звонку во Владивостоке, более осмысленными.

В пятницу в Госдуме проходит совещание общественного совета при комитете по культуре.

"Во всех школах Советского Союза, до сих пор в школах в Америке, существуют театрально-художественные кружки. Если вернуть в школы общеобразовательные театральные кружки, которыми должны руководить и учителя словесности, МХК, истории, артистов, студентов театральных училищ, которые могут проверять знания, делиться упражнениями, тогда перформансы будут ярче и осмысленнее. Здесь нужен какой-то закон, потому что театр — наше национальное достояние. Наш театр вмещает все жанры. Это основа нашего эмоционального интеллекта", — сказал Машков.

Он отметил, что школьники, устроившие перформанс на выпускном во Владивостоке, всего лишь проявили творческий характер.

Ранее в соцсетях и местных СМИ распространилось видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют, позже в школе они распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек - в форму полицейского.