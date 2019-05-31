Испания опротестовала доклад группы ООН о заключенных каталонских политиках

МАДРИД, 31 мая – РИА Новости. Испанские власти направили две вербальные ноты в ООН в связи с докладом, представленным на этой неделе Рабочей группой по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН, в котором содержится требование освободить трех каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении в связи с делом о незаконном референдуме о независимости Каталонии в октябре 2017 года.

На этой неделе рабочая группа по произвольным задержаниям представила доклад, в котором требует от властей Испании освободить трех политиков, находящихся в предварительном заключении: Ориола Жункераса, Жорди Санчеса и Жорди Куишара. По мнению авторов документа, лишение свободы этих политиков нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека.

В пятницу посол Испании в Женеве Кристобаль Гонсалес-Альер направил в ООН две вербальные ноты, рассказала на пресс-конференции в Мадриде официальный представитель правительства, и. о. министра образования Исабель Селаа.

"Испанское правительство, поддерживая специальные процедуры ООН, призывает не допускать, чтобы они могли стать предметом дезинформации и манипуляций", - сказала Селаа.

По ее словам, Испания запросила "пересмотреть мнение этой группы из-за ошибок и искажений, которые содержит (доклад)", а также заявила о "конфликте интересов" некоторых авторов доклада – мексиканца Хосе Гевары и южнокорейца Хон Сон Пхиля.

"В состав рабочей группы входят пять экспертов, часть из них имели тесные отношения с адвокатом сторонников независимости", - заявила Селаа. Речь идет об адвокате Бене Эммерсоне, который представляет интересы каталонских политиков и ранее работал с двумя авторами доклада при рассмотрении других дел по правам человека в ООН.

"Авторы доклада, кажется, не знают суть преступлений, в которых обвиняют людей, в отношении которых ведется судебный процесс, не знают, вероятно, о принципе разделения властей, произошло явное вмешательство как раз за несколько дней до того, как суд приступит к вынесению приговора… Испания запросила пересмотреть мнение этой группы из-за ошибок и искажений", - заявила Селаа.

В то же время глава женералитета Каталонии Ким Торра написал письмо и. о. премьера Испании Педро Санчесу, в котором на основании доклада призвал освободить всех каталонских политиков, находящихся в заключении. Официальный представитель женералитета Меричель Будо, выступая на пресс-конференции, заявила, что правительство Испании должно "принять реальность" того, что говорится в докладе, и "прекратить ставить под вопрос" беспристрастность его авторов. По мнению каталонских властей, правительство Испании обязано ответить на требования рабочей группы, в противном случае будут предприняты "политические и законные действия" и поданы жалобы "везде".