Зеленский надеется, что ЕС сохранит антироссийские санкции

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на сохранение санкций ЕС в отношении РФ, об этом он заявил на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём и главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, которые находятся с визитом на Украине.
Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Польши и Швеции в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
Президент также отметил, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это второй фронт для Украины "и только завоевав победу на обоих фронтах, украинцы смогут построить государство, о котором они мечтают и которого достойны".
Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращении пленных, а также в вопросах интеграции в Евросоюз.
Зеленский также заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Евросоюзом и НАТО.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.