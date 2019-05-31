Зеленский надеется, что ЕС сохранит антироссийские санкции

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на сохранение санкций ЕС в отношении РФ, об этом он заявил на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём и главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, которые находятся с визитом на Украине.

Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Польши и Швеции в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент также отметил, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это второй фронт для Украины "и только завоевав победу на обоих фронтах, украинцы смогут построить государство, о котором они мечтают и которого достойны".

Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращении пленных, а также в вопросах интеграции в Евросоюз.

Зеленский также заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Евросоюзом и НАТО.