"Вечно молодая" американка раскрыла секрет стройности в 50

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Жительница американского штата Калифорния Лора Хейккила рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру и выглядеть почти на 30 лет моложе своего возраста. Об этом сообщает портал Жительница американского штата Калифорния Лора Хейккила рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру и выглядеть почти на 30 лет моложе своего возраста. Об этом сообщает портал LADbible

По словам 51-летней женщины, после рождения дочери она стала следить за питанием и уделять больше внимания физическим нагрузкам. На тот момент Лоре было 35 лет, и за время беременности она значительно поправилась. Как рассказала американка, до этого момента она не задумывалась о собственном здоровье, а просто хотела быть худой. Однако после рождения ребенка она стала внимательнее относиться к качеству пищи и сосредоточилась на силовых тренировках.

Лора отмечает, что ключом к ее стройности стала последовательность и настойчивость. Сейчас она старается избегать ультраобработанных продуктов и употреблять больше овощей, курицы, индейки и рыбы.

"Я тренируюсь несколько раз в неделю, занимаюсь йогой и высокоинтенсивными интервальными тренировками", — рассказала она.

Как пишет LADbible, сейчас Лора пользуется большей популярностью у мужчин, нежели в 20 лет. Кроме того, она стала более уверенной в себе.

"Я получаю комментарии вроде: "Тебе действительно 50? Ты выглядишь так, словно тебе немного за 20", — рассказала журналистам Лора.