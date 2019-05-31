"Вечно молодая" американка раскрыла секрет стройности в 50

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Жительница американского штата Калифорния Лора Хейккила рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру и выглядеть почти на 30 лет моложе своего возраста. Об этом сообщает портал LADbible.
По словам 51-летней женщины, после рождения дочери она стала следить за питанием и уделять больше внимания физическим нагрузкам. На тот момент Лоре было 35 лет, и за время беременности она значительно поправилась. Как рассказала американка, до этого момента она не задумывалась о собственном здоровье, а просто хотела быть худой. Однако после рождения ребенка она стала внимательнее относиться к качеству пищи и сосредоточилась на силовых тренировках.
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Лора отмечает, что ключом к ее стройности стала последовательность и настойчивость. Сейчас она старается избегать ультраобработанных продуктов и употреблять больше овощей, курицы, индейки и рыбы.
"Я тренируюсь несколько раз в неделю, занимаюсь йогой и высокоинтенсивными интервальными тренировками", — рассказала она.
Как пишет LADbible, сейчас Лора пользуется большей популярностью у мужчин, нежели в 20 лет. Кроме того, она стала более уверенной в себе.
"Я получаю комментарии вроде: "Тебе действительно 50? Ты выглядишь так, словно тебе немного за 20", — рассказала журналистам Лора.
По ее словам, внимание к телу и здоровью позволяет ей больше путешествовать, а также вдохновлять других женщин на изменение себя. Лора ведет страницу, посвященную здоровому образу жизни, в инстаграме. За ее аккаунтом следят почти 28 тысяч подписчиков.
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